АТОФ: надежность и качество

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Сервер NTPD


Реле Relpol
Высококачественные промышленные промежуточные и силовые электромагнитные реле, с любыми напряжениями катушек, контактными электро-механическими группами от 1С/О до 4 С/О.

Оборудование защиты Hakel
Высококачественные устройства для защиты электрооборудования, телекоммуникационной и электронной техники от импульсных перенапряжений и помех (грозозащита), а также приборы контроля изоляции.

Бесконтактные датчики тока и мощности
Бесконтактные датчики тока и мощности для контроля за потреблением электрической энергии в автоматических системах управления и контроля.

Реле времени Tele
Реле времени с любыми характеристиками и специальными функциями.

Компоненты промавтоматики Lovato
Электромагнитные пускатели (контакторы) и тепловые реле защиты для электродвигателей, щитовая свето-арматура, кнопки с подсветкой, мощные кулачковые переключатели, концевые выключатели, системы управления дизель-генераторами.

 Прочие комплектующие

Сервис времени

Спешим Вам сообщить, что на нашей машине поднят и доступен широкой общественности демон ntpd.

Характеристики:
  • адрес машины www.atof.ru
  • порт 123
  • stratum 3
  • точность пара миллисекунд

Вобщем всех кому не надо измерять наносекундные интервалы при переходах электронов из одного энергетического состояния в другое милости просим к нашему шалашу абсолютно бесплатно (то есть даром, к примеру, точности нашего милого демона вполне достаточно для организации какого нибудь шахматного турнира а-ля нью-васюки;-).

PS кому не достаточно stratum 3 организуем поставку GPS приемника (шутка, GPS не наш бизнес, хотя если очень надо то можем;-)

PPS ссылки на наш сайт на ваших веб-ресурсах приветствуются (готовый код ссылок можно взять тут, хотя любым вашим вариантам тоже будем рады... пока писались эти строки было обнаружено, что они затирали заглавную страничку нашего сайта... оцените каково... сейчас неисправность ликвидирована, сайт восстановлен и мы по прежнему рады ссылкам на нас;-).

ЗЗЗЫ огромная просьба к горячим головам не ломать сервис, лучше почитайте сказки(раздел недавно создан и будет пополняться аутентичными материалами - для детей занятие ну и родителям время приятно провести).

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