Сервер NTPD



Реле Relpol

Высококачественные промышленные промежуточные и силовые электромагнитные реле, с любыми напряжениями катушек, контактными электро-механическими группами от 1С/О до 4 С/О.



Оборудование защиты Hakel

Высококачественные устройства для защиты электрооборудования, телекоммуникационной и электронной техники от импульсных перенапряжений и помех (грозозащита), а также приборы контроля изоляции.



Бесконтактные датчики тока и мощности

Бесконтактные датчики тока и мощности для контроля за потреблением электрической энергии в автоматических системах управления и контроля.



Реле времени Tele

Реле времени с любыми характеристиками и специальными функциями.



Компоненты промавтоматики Lovato

Электромагнитные пускатели (контакторы) и тепловые реле защиты для электродвигателей, щитовая свето-арматура, кнопки с подсветкой, мощные кулачковые переключатели, концевые выключатели, системы управления дизель-генераторами.



Прочие комплектующие





Сервис времени Спешим Вам сообщить, что на нашей машине поднят и доступен широкой общественности демон ntpd.



Характеристики: адрес машины www.atof.ru

порт 123

stratum 3

точность пара миллисекунд

Вобщем всех кому не надо измерять наносекундные интервалы при переходах электронов из одного энергетического состояния в другое милости просим к нашему шалашу абсолютно бесплатно (то есть даром, к примеру, точности нашего милого демона вполне достаточно для организации какого нибудь шахматного турнира а-ля нью-васюки;-).



PS кому не достаточно stratum 3 организуем поставку GPS приемника (шутка, GPS не наш бизнес, хотя если очень надо то можем;-)



PPS ссылки на наш сайт на ваших веб-ресурсах приветствуются (готовый код ссылок можно взять



ЗЗЗЫ огромная просьба к горячим головам не ломать сервис, лучше почитайте Спешим Вам сообщить, что на нашей машине поднят и доступен широкой общественности демон ntpd.Характеристики:Вобщем всех кому не надо измерять наносекундные интервалы при переходах электронов из одного энергетического состояния в другое милости просим к нашему шалашу абсолютно бесплатно (то есть даром, к примеру, точности нашего милого демона вполне достаточно для организации какого нибудь шахматного турнира а-ля нью-васюки;-).PS кому не достаточно stratum 3 организуем поставку GPS приемника (шутка, GPS не наш бизнес, хотя если очень надо то можем;-)PPS ссылки на наш сайт на ваших веб-ресурсах приветствуются (готовый код ссылок можно взять тут , хотя любым вашим вариантам тоже будем рады... пока писались эти строки было обнаружено, что они затирали заглавную страничку нашего сайта... оцените каково... сейчас неисправность ликвидирована, сайт восстановлен и мы по прежнему рады ссылкам на нас;-).ЗЗЗЫ огромная просьба к горячим головам не ломать сервис, лучше почитайте сказки (раздел недавно создан и будет пополняться аутентичными материалами - для детей занятие ну и родителям время приятно провести).